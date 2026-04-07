На Волині отримав вирок ґвалтівник 7-річної дівчинки

У Волинській області ґвалтівника 7-річної дівчинки засуджено до 15 років позбавлення волі, повідомили в Офісі генпрокурора.

Суд визнав 32-річного волинянина винуватим у зґвалтуванні та в сексуальному насильстві щодо дитини (ч. 4 ст. 152, ч.6 ст.153 КК України).

Чоловікові призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі. До обвинуваченого також застосовуватимуться примусові заходи медичного характеру у вигляді надання амбулаторної психіатричної допомоги.

Влітку 2024 року він в одному з сіл Володимирського району завів у нежитлове приміщення та зґвалтував дитину своєї знайомої. Окрім того, він чинив щодо дівчинки й інші насильницькі дії сексуального характеру.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Інформацію про кривдника дитини буде включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.