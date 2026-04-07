В Україні стартував прийом заявок на премію для вчителів Global Teacher Prize Ukraine 2026

В Україні стартував ювілейний, 10-й сезон престижної освітньої премії Global Teacher Prize Ukraine 2026. Премія традиційно відзначає вчителів, які формують майбутнє України, особливо в умовах війни.

Про це Lb.ua повідомили організатори премії - громадська спілка "Освіторія".

Головний переможець отримає 1 000 000 гривень. Його визначатимуть у кілька етапів за участі незалежних експертів. Податися на Global Teacher Prize Ukraine можуть вчителі шкіл, коледжів, технікумів і закладів професійно-технічної освіти, які викладають шкільні предмети.

Заповнити анкету можна на сайті Премії до 1 липня. Усі охочі — учні, батьки, друзі чи колеги — можуть номінувати свого вчителя на тому ж сайті.

Окрім головної нагороди, педагогів відзначать в окремих номінаціях, перемога в яких передбачає грошові винагороди до 500 тисяч гривень або освітню подорож:

"Вчитель математики" - за підтримки IT-компанії SoftServe;

"Вчитель-захисник" - для чинних чи колишніх військових, чиє життя пов'язане із вчительською професією;

"Вчитель доброчесності" - за підтримки Антикорупційної ініціативи Європейського союзу в Україні (EUACI)

Спеціальні нагороди Talents for Ukraine - від KSE Foundation;

"Вибір українців" - спільно з Дія.Освіта;

"Вибір серцем" - її вручить Наталія Мосейчук, ведуча ТСН, інтерв’юерка, кураторка премії.

Global Teacher Prize Ukraine є частиною світової премії, заснованої філантропом Санні Варкі у 2014 році. В Україні вона стала символом визнання вчительської професії, майданчиком для зростання її учасників та інструментом культурної дипломатії.