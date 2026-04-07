Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
У березні наземні роботи виконали понад 9000 місій на фронті

Від початку року НРК виконали близько 32 500 завдань.

У березні наземні роботизовані комплекси виконали понад 9000 місій на фронті, а від початку року – близько 32 500 завдань.

Про це повідомили у Міноборони

Там зазначають, що Сили оборони продовжують нарощувати використання наземних роботизованих комплексів (НРК) замість військових там, де це можливо у найскладніших умовах. 

Якщо у березні НРК виконали понад 9000 бойових і логістичних завдань на передовій, то у листопаді минулого року таких місій було понад 2900, а у січні 2026-го – понад 7500. Загалом за перші три місяці цього року роботами виконано близько 32500 завдань.

Наразі роботи виконують найрізноманітнішу роботу на передовій: доставляють боєприпаси, забезпечують логістику та евакуюють поранених.

У березні вже 167 підрозділів використовували наземні роботизовані комплекси для виконання різних місій. У листопаді 2025 року таких було 67.

Упродовж минулого місяця до Топ-5 підрозділів за сумою отриманих балів за виконані місії НРК увійшли:

  • 3-тя окрема штурмова бригада – понад 1850 балів;
  • 1-й окремий медичний батальйон – понад 1440 балів;
  • рота безпілотних систем 92-ї окремої штурмової бригади – понад 1400 балів;
  • 95-та окрема десантно-штурмова Поліська бригада – понад 1350 балів;
  • 3-тя бригада оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана «Спартан» – понад 1300 балів.

Раніше бойова система DELTA розширила облік результатів на місії НРК. Підрозділи можуть планувати там логістичні та евакуаційні місії. Після виконання результат верифікується, а система автоматично формує звіт і розраховує бали за визначеними параметрами.

