Керівника обласної федерації боксу підозрюють в організації схем для ухилянтів

Військовозобов'язаних фіктивно працевлаштовували на підприємство критичної інфраструктури з “бронюванням”, а також переправлювали у Молдову поза пунктами пропуску.

Керівника обласної федерації боксу підозрюють в організації схеми виїзду за кордон ухилянтів через фіктивне бронювання та відрядження.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Підозру повідомлено чотирьом учасникам організованої групи, які налагодили схему незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон – від фіктивного працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури з “бронюванням” до переправлення в Молдову поза пунктами пропуску.

За даними слідства, організатор – виходець з Луганщини, керівник обласної федерації боксу – залучив трьох спільників. Схема діяла в Одесі, Києві, Миколаєві та Тернополі.

Клієнтів фіктивно оформлювали на підконтрольне підприємство у Києві, яке мало квоти на бронювання та можливість оформлення відряджень. Це дозволяло отримати відстрочку від мобілізації та безперешкодно виїжджати за кордон.

Вартість “послуг” сягала до 8 тис. доларів за працевлаштування з бронюванням, 10 тис. – з оформленням відрядження, та 15 тис. – за нелегальне переправлення поза пунктами пропуску. Додатково щомісяця стягували 10 тис. грн “податків”. За попередніми даними, схемою скористалися щонайменше 40 осіб.

Під час обшуків вилучено понад 5 млн грн, техніку, телефони, документацію та чорнові записи. Чотирьом особам інкримінують незаконне переправлення через державний кордон та перешкоджання діяльності ЗСУ. Двом обрано тримання під вартою із заставою 2,6 млн грн, ще двоє – під вартою без альтернативи.