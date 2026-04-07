На Закарпатті підприємець платив за світло як за житловий будинок, а живив ТРЦ

Підприємцю на Закарпатті повідомили про підозру в заволодінні коштами державних енергетичних компаній через схему з тарифами на електроенергію.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний оформив документи так, ніби електроенергію споживає житловий будинок. Насправді ж її використовували для роботи торговельного центру «PLAZA».

Підприємець підробив договір на розподіл електроенергії. Таким чином, майже п’ять років електроенергію постачали за значно нижчим побутовим тарифом.

"У період з липня 2019 року по квітень 2024 року шляхом обману він заволодів понад 2,95 млн грн від «Енергоатому» та понад 537 тис. грн від «Укргідроенерго». Загальна сума збитків перевищує 3,4 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Справу кваліфікували як шахрайство в особливо великих розмірах та підроблення документів.

Готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу та арешт майна. Перевіряється можлива причетність інших осіб до цієї схеми.