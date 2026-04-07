Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
ГоловнаСуспільствоПодії

На Закарпатті підприємець платив за світло як за житловий будинок, а живив ТРЦ

Фото: Офіс Генерального прокурора

Підприємцю на Закарпатті повідомили про підозру в заволодінні коштами державних енергетичних компаній через схему з тарифами на електроенергію.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний оформив документи так, ніби електроенергію споживає житловий будинок. Насправді ж її використовували для роботи торговельного центру «PLAZA».

Підприємець підробив договір на розподіл електроенергії. Таким чином, майже п’ять років електроенергію постачали за значно нижчим  побутовим тарифом.

"У період з липня 2019 року по квітень 2024 року шляхом обману він заволодів понад 2,95 млн грн від «Енергоатому» та понад 537 тис. грн від «Укргідроенерго». Загальна сума збитків перевищує 3,4 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Справу кваліфікували як шахрайство в особливо великих розмірах та підроблення документів.

Готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу та арешт майна. Перевіряється можлива причетність інших осіб до цієї схеми.

﻿
Читайте також
