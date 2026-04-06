Головне за понеділок, 6 квітня: понад 120 боєзіткнень, напад на військовослужбовця ТЦК у Харкові, ураження ворожого фрегату

Бойові дії на Донеччині, 121 бойове зіткнення, ворожі обстріли, атака на Слов’янськ. Яким запам’ятається 1503-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 6 квітня відбулося 121 бойове зіткнення.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 17 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Степанівка, Клебан-Бик Плещіївка, Русин Яр та в бік Іллінівки, Софіївки, Костянтинівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 25 атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 6 квітня – в новині.

Сили безпілотних систем у ніч на 6 квітня атакували ворожий фрегат проєкту “Буревестник” та бурову установку противника. За уточненими даними, під час атаки по терміналу “Шесхаріс” оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем уразили фрегат “Адмірал Макаров” Чорноморського флоту Росії, призначений для знищення підводних човнів, надводних кораблів та завдання ударів по наземних цілях.

Фрегати проєкту 11356Р “Буревестник” неодноразово застосовували для запусків крилатих ракет “Калібр” по містах України. Під час операції пуски ракет ППО здійснювали безпосередньо з борту фрегата під час заходу на ціль, проте це не завадило його ураженню, повідомили в Facebook СБС.

Defence Express пише, що “Адмірал Макаров” був останнім цілим фрегатом-носієм “Калібрів” у Чорному морі. Інший такий фрегат проєкту “Буревестник” отримав ушкодження місяць тому – це “Адмірал Ессен”. Третій фрегат проєкту “Адмірал Григорович” не може увійти до Чорного моря через блокування Босфору.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Силами оборони у районі Качі ТОТ АР Крим російського літака-амфібії Бе-12.

Росіяни вдарили по житловому сектору міста Слов'янськ Донецької області. Загинула людина, п'ятеро цивільних поранені, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 1 загиблий і 5 поранених — такі наслідки сьогоднішнього обстрілу Слов'янська. Серед поранених — хлопчик 2017 року народження", — ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, росіяни обстріляли місто з РСЗВ, поцілили у житловий сектор.

Голова Офісу Президента Кирило Буданов зустрівся з головами комітетів Верховної Ради напередодні голосування за податкові законопроєкти. На зустрічі також була премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, повідомили джерела LB.ua в "Слузі народу".

За їх словами, голоси за проєкти про збереження військового збору після скасування воєнного стану на три роки та оподаткування онлайн-платформ наразі є. "Це була перша така зустріч з Будановим. Новий експіренс. Також була Свириденко. А ввечері, 19:00 буде засідання фракції з премʼєркою. Поки виглядає так, що голоси за військовий (збір) і онлайн-платформи будуть", - розповів нардеп.

Подробиці – в новині.

Про емоційне обговорення у «Слузі народу» податкових змін та декларування РЕР – тут.

Харківський обласний ТЦК та СП повідомив, що під час проведення заходів із оповіщення військовозобов’язаних цивільний громадяни напав з ножем на військовослужбовців ТЦК і втік, одного з військовослужбовців шпиталізовано з ножовим пораненням живота.

Харківські поліцейські впродовж трьох годин з моменту інциденту встановили особу нападника на військовослужбовця ТЦК і затримали його. Нападником виявився 55-річний чоловік. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до 12 років.

Більше інформації – в новині.

