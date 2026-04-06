Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом'яка — 19-річної операторки FPV
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Все погано, але надії немає
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Горіть, як Усть-Луга
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
121 бойове зіткнення відбулось на фронті від початку доби

Значна частина атак зафіксована на Покровському напрямку.

Фото: Генеральний штаб

 121 бойове зіткнення відбулось на фронті від початку доби 6 квітня.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. 

"Противник завдав 51 авіаційного удару – скинув 162 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 5950 дронів–камікадзе та здійснив 2407 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", - йдеться в повідомленні.

 На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав 5 авіаційних ударів із застосуванням 13 КАБ, здійснив 72 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, шість з них – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано три боєзіткнення. 

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував позиції наших підрозділів в районах Стариці та в бік Колодязного.

 На Куп’янському напрямку ворог атакував чотири рази, у районі Піщаного та в бік Новоосинового.

 На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири штурми окупантів, в бік Лиману, Ставків та Новосергіївки. Одна атака триває.

 На Слов’янському напрямку противник п’ять разів намагався просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Ямполя та Різниківки. 

 На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували в районах Привілля, Маркового та в сторону Міньківки. 

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 17 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Степанівка, Клебан-Бик Плещіївка, Русин Яр та в бік Іллінівки, Софіївки, Костянтинівки. Одна атака триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та Гришине. Дві штурмові дії тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 60 окупантів та 26 – поранено; знищено пункт управління БпЛА, укриття ворога та чотири одиниці автомобільної техніки; пошкоджено 10 укриттів, три гармати та пункт управління БпЛА. Знищено або подавлено 237 БпЛА різних типів.

 На Олександрівському напрямку окупанти 11 разів атакував у районах населених пунктів Іванівка, Мирне, Калинівське, Привілля, Вербове, Злагода, Олександроград та у бік Лісного. 

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано сім атак окупантів у районах населених пунктів Оленокостянтинівка та в бік Святопетрівки, Залізничного, Прилук.

 На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед поблизу населеного пункту Щербаки. 

На Придніпровському напрямку противник здійснив чотири штурмові дії в районах Антонівського мосту та о. Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось. 

Читайте також
