«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Одна людина загинула, десятеро поранені: наслідки російських обстрілів на Херсонщині

Пошкоджені приватні будинки, будівлі навчальних закладів, театру та магазину, автотранспорт. 

Унаслідок російських атак у Херсонській області загинула людина, ще 10 поранених. Також є пошкодження будвель.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.
       

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні. За даними слідства, 6 квітня 2026 року військові російської армії атакували населені пункти області артилерією, зокрема реактивно, та дронами різного типу. Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, десятеро – дістали травм. Від ранку окупанти кілька разів обстрілювали Херсон артилерійською зброєю. Внаслідок атак загинула 78-річна жінка, ще четверо жінок отримали поранення різного ступеню.  Вдень ворог спрямував БпЛА на одну з вулиць Херсона – постраждало четверо цивільних, серед який 15-річний хлопець. Водночас на іншій вулиці міста від атаки за допомогою дрона травмувався чоловік.  Ще одна жінка дістала поранень внаслідок артилерійського обстрілу Золотої Балки.   Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки, будівлі навчальних закладів, театру та магазину, автотранспорт.  Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Читайте також
