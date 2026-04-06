Одна людина загинула, десятеро поранені: наслідки російських обстрілів на Херсонщині

Унаслідок російських атак у Херсонській області загинула людина, ще 10 поранених. Також є пошкодження будвель.



Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.



"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні. За даними слідства, 6 квітня 2026 року військові російської армії атакували населені пункти області артилерією, зокрема реактивно, та дронами різного типу. Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, десятеро – дістали травм. Від ранку окупанти кілька разів обстрілювали Херсон артилерійською зброєю. Внаслідок атак загинула 78-річна жінка, ще четверо жінок отримали поранення різного ступеню. Вдень ворог спрямував БпЛА на одну з вулиць Херсона – постраждало четверо цивільних, серед який 15-річний хлопець. Водночас на іншій вулиці міста від атаки за допомогою дрона травмувався чоловік. Ще одна жінка дістала поранень внаслідок артилерійського обстрілу Золотої Балки. Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки, будівлі навчальних закладів, театру та магазину, автотранспорт. Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.