Дрони СБУ повторно атакували нафтоналивний термінал порту «Новоросійськ»

Сили оборони спільно із СБУ вдарили по нафтоналивному терміналі «Шесхарис» морського порту «Новоросійськ» у Краснодарському краї РФ.

удар по порту "Новоросійськ"
Фото: з відкритих джерел

Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони влаштували «бавовну» на нафтоналивному терміналі «Шесхарис» морського порту «Новоросійськ» у Краснодарському краї РФ.

Про це LB.ua повідомили джерела у відомстві.

Термінал «Шесхарис» є одним із найбільших комплексів перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні РФ. Він забезпечує паливом російські угруповання, які воюють проти України.

Внаслідок удару пошкоджено шість із семи нафтоналивних стендерів, через які здійснюється завантаження та розвантаження нафти з танкерів. Також зафіксовано влучання по наземній інфраструктурі термінала: під удар потрапили вузловий блок трубопровідної системи та вузол обліку нафти. У місцях влучання виникли масштабні пожежі.

«СБУ послідовно працює над зниженням військового, економічного та логістичного потенціалу противника. Такі операції триватимуть і надалі, поки росія не припинить свою агресію проти України. Кожен подібний удар підриває здатність ворога фінансувати війну та забезпечувати свої війська ресурсами», — додає поінформоване джерело в СБУ.

  • Серйозно пошкоджені протичовнові кораблі “Єйськ” та “Касімов”. Крім того, вразили радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300ПМУ-2 “Фаворит”, ЗРГК “Панцир-С2” та шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі “Шесхаріс”. 
