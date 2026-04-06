Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони влаштували «бавовну» на нафтоналивному терміналі «Шесхарис» морського порту «Новоросійськ» у Краснодарському краї РФ.

Про це LB.ua повідомили джерела у відомстві.

Термінал «Шесхарис» є одним із найбільших комплексів перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні РФ. Він забезпечує паливом російські угруповання, які воюють проти України.

Внаслідок удару пошкоджено шість із семи нафтоналивних стендерів, через які здійснюється завантаження та розвантаження нафти з танкерів. Також зафіксовано влучання по наземній інфраструктурі термінала: під удар потрапили вузловий блок трубопровідної системи та вузол обліку нафти. У місцях влучання виникли масштабні пожежі.

«СБУ послідовно працює над зниженням військового, економічного та логістичного потенціалу противника. Такі операції триватимуть і надалі, поки росія не припинить свою агресію проти України. Кожен подібний удар підриває здатність ворога фінансувати війну та забезпечувати свої війська ресурсами», — додає поінформоване джерело в СБУ.

У березні дрони СБУ ударили по порту “Новоросійськ”. Під атаку потрапив морський тральщик “Валентін Пікуль”.