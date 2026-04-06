Харківські поліцейські затримали нападника на військовослужбовця ТЦК

У ході втечі він чоловік кинув дві тренувальні гранати, здійснив два постріли з пневматичного пістолета та завдав ножового поранення військовому.

Харківські поліцейські встановили особу нападника на військовослужбовця ТЦК і затримали його протягом трьох годин з моменту інциденту.

Про це повідомила Нацполіція.

Нападником виявився 55-річний чоловік. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до 12 років.

Правоохоронці розповіли, що напад стався у понеділок вранці. Під час роботи мобільної групи Індустріального об’єднаного районного ТЦК та СП цивільний, намагаючись уникнути перевірки військово-облікових документів, почав тікати.

"У ході втечі він кинув у бік військовослужбовця дві тренувальні гранати, здійснив два постріли з пневматичного пістолета та завдав ножового поранення в ділянку живота одному із військовослужбовців, після чого зник з місця події", - йдеться в повідомленні.