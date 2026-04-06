Російський дрон атакував АЗС на Харківщині, загорілися резервуари з паливом

Унаслідок атаки ворожого дрона пожежі виникли на чотирьох резервуарах з паливом.

Російський дрон атакував АЗС та господарчу будівлю у селищі Золочів Богодухівського району Харківщини. Загорілися резервуари з паливом.

Про це повідомляє ДСНС Харківської області.

"Внаслідок російського удару БпЛА по АЗС у селищі Золочів Богодухівського району сталося загоряння 4 резервуарів з паливом, ємністю 10 та 25 куб. м", – ідеться у повідомленні.

Також горіла господарча споруда на території приватного домоволодіння.

Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. Обійшлося без постраждалих.