Російський дрон атакував АЗС на Харківщині, загорілися резервуари з паливом

Російський дрон атакував АЗС та господарчу будівлю у селищі Золочів Богодухівського району Харківщини. Загорілися резервуари з паливом.
Про це повідомляє ДСНС Харківської області.
"Внаслідок російського удару БпЛА по АЗС у селищі Золочів Богодухівського району сталося загоряння 4 резервуарів з паливом, ємністю 10 та 25 куб. м", – ідеться у повідомленні.
Також горіла господарча споруда на території приватного домоволодіння.
Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. Обійшлося без постраждалих.