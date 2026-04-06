Розтрата профспілкових коштів газовиків: збитки у справі зросли удвічі

Протягом трьох років керівники профспілок витратили на приватні потреби частину з 233 млн грн, виділених для працівників. Гроші спускали на відпочинок у Буковелі, корпоративи, алкоголь та одяг.

У справі про розтрату профспілкових коштів у газовій галузі збитки зросли до понад 33 млн грн, повідомлено нові підозри.

Про це йдеться у пресрелізі Офісі генпрокуратури.

За даними слідства, у 2022-2025 роках з рахунків підприємства на профспілкові організації перерахували понад 233 млн грн. Частину цих коштів керівники первинних осередків використовували не за призначенням.

Гроші, призначені для соціальних потреб працівників, витрачали на відпочинок у Буковелі та інших комплексах, хрестини, лікування знайомих, корпоративи, алкоголь, одяг та інші приватні витрати.

Слідство також встановило обходження закупівельних процедур і використання підконтрольних профспілок для розподілу коштів та мінімізації фінансового контролю.

У ході розслідування сума збитків зросла з 14,5 млн грн до понад 33 млн грн.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру ще трьом особам, зокрема голові об’єднаної профспілкової організації, якого вважають організатором схеми.