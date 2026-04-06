Розтрата профспілкових коштів газовиків: збитки у справі зросли удвічі

У справі про розтрату профспілкових коштів у газовій галузі збитки зросли до понад 33 млн грн, повідомлено нові підозри.
Про це йдеться у пресрелізі Офісі генпрокуратури.
За даними слідства, у 2022-2025 роках з рахунків підприємства на профспілкові організації перерахували понад 233 млн грн. Частину цих коштів керівники первинних осередків використовували не за призначенням.
Гроші, призначені для соціальних потреб працівників, витрачали на відпочинок у Буковелі та інших комплексах, хрестини, лікування знайомих, корпоративи, алкоголь, одяг та інші приватні витрати.
Слідство також встановило обходження закупівельних процедур і використання підконтрольних профспілок для розподілу коштів та мінімізації фінансового контролю.
У ході розслідування сума збитків зросла з 14,5 млн грн до понад 33 млн грн.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру ще трьом особам, зокрема голові об’єднаної профспілкової організації, якого вважають організатором схеми.
- Загалом підозри оголошено шістьом особам за розтрату майна в особливо великих розмірах у складі організованої групи. Ще трьом особам раніше повідомлені підозри змінено - їм додатково інкриміновано участь в організованій групі.