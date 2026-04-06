Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Суспільство / Війна

Росіяни вбили мешканця Лимана на Донеччині

Росіяни вбили мешканця Лимана на Донеччині
Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна

Всього за минулу добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Лимані Краматорського району загинула людина.

З лінії фронту евакуйовано 119 людей, зокрема 17 дітей.

У Миколаївці пошкоджено 12 приватних будинків 4 багатоповерхівки і 3 адмінбудівлі, у Малинівці пошкоджено 15 будинків, ще один – у Райгородку. 

У Слов'янську пошкоджено 13 приватних будинків і 2 крамниці. У Краматорську пошкоджено автівку. У Новоіверському Новодонецької громади пошкоджено приватні будинки.

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Читайте також
