Всього за минулу добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Лимані Краматорського району загинула людина.

З лінії фронту евакуйовано 119 людей, зокрема 17 дітей.

У Миколаївці пошкоджено 12 приватних будинків 4 багатоповерхівки і 3 адмінбудівлі, у Малинівці пошкоджено 15 будинків, ще один – у Райгородку.

У Слов'янську пошкоджено 13 приватних будинків і 2 крамниці. У Краматорську пошкоджено автівку. У Новоіверському Новодонецької громади пошкоджено приватні будинки.

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.