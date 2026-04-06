Правоохоронці викрили організовану групу наркоторговців, яка налагодила повний цикл виготовлення та збуту наркотиків по всій території України. У Кременецькому районі Тернопільської області також виявили масштабну нарколабораторію. Всього оголосили підозри 12 людям, 10 із них вже затримані.

Про це повідомили пресслужби Нацполіції та Офісу генпрокурора.

"За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру 12 особам у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин (ч. 2, 3 ст. 307 КК України). Ще одній особі інкримінують організацію та утримання місць для незаконного вживання і виготовлення наркотиків (ч. 1 ст. 317 КК України)", – розповіли у прокуратурі.

За даними слідства, кожен учасник виконував свою роль: від виготовлення до транспортування і реалізації наркотиків та психотропів на території Тернопільської та інших регіонів України.

Під час 54 обшуків у семи регіонах України вилучили:

близько 200 кг метадону

127 кг екстракту опію, з якого можна було виготовити понад 2 млн доз

майже 20 тонн прекурсорів

близько 20 кг канабісу

25 кг макової соломки.

За попередніми оцінками, вартість вилучених наркотичних засобів на "чорному ринку" становить близько 700 млн грн.

Окрім цього, під час обшуків вилучили понад 60 тисяч доларів США, 10 тисяч євро, 260 тисяч гривень готівки, 32 золоті та 17 срібних монет, п’ять автомобілів, вогнепальну зброю, боєприпаси, зокрема магазини до АК-74, а також мобільні телефони, ноутбуки, планшети та чорнові записи.

Правоохоронці також припинили діяльність нарколабораторії. Вона була облаштована на території колишнього агропідприємства площею 300 квадратних метрів. У трьох приміщеннях, замаскованих під фермерське господарство, "бізнесмени" виготовляли синтетичні наркотики та психотропні речовини такі як метадон, амфетамін і метамфетамін, фасували й готували усе до збуту.

Ділкам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі. Слідчі готують клопотання до суду щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.