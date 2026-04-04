Дитана впала із висоти орієнтовно 5-го поверху та перебувала на важкодоступному виступі скелі.

У Рівненській області розшукали зниклого хлопчика, який впав у кар’єр, повідомили у Національній поліції.

2 квітня на спецлінію 102 звернулася жителька села Пугач. Вона повідомила, що її 10-річний племінник поїхав кататися на велосипеді та не повернувся.

Пошукові групи у складі поліцейських, рідних, односельців, небайдужих громадян, військових, бійців підрозділу “Хижак”, кінологів поліції Рівненщини, рятувальників та нацгвардійці із службовими собаками майже добу прочісували територію лісового масиву та кар’єру.

У повітря також піднімали дрони.

Учора близько 18:30 зниклого хлопчика першим побачив його товариш у місцевому карʼєрі та покликав нацгвардійців, які були неподалік.

З'ясувалося, що малолітній впав із висоти орієнтовно 5-го поверху та перебував на важкодоступному виступі скелі. Після падіння дитина отримала травми й не могла самостійно рухатися.

Через круті схили використати спецтехніку було неможливо, тому учасники пошуків утворили живий ланцюг. Завдяки цьому хлопчика обережно спустили та передали медикам.

Хлопчика у свідомості госпіталізували. У нього попередньо діагностували переломи тазу, руки, плеча й ключиці, забої та гематоми. Наразі загрози життю немає.