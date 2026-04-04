«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
У Рівненській області розшукали зниклого хлопчика, який 2 квітня впав у кар’єр

Дитана впала із висоти орієнтовно 5-го поверху та перебувала на важкодоступному виступі скелі. 

У Рівненській області розшукали зниклого хлопчика, який 2 квітня впав у кар’єр
Дитину шукали майже добу

У Рівненській області розшукали зниклого хлопчика, який впав у кар’єр, повідомили у Національній поліції. 

2 квітня на спецлінію 102 звернулася жителька села Пугач. Вона повідомила, що її 10-річний племінник поїхав кататися на велосипеді та не повернувся.

Пошукові групи у складі поліцейських, рідних, односельців, небайдужих громадян, військових, бійців підрозділу “Хижак”, кінологів поліції Рівненщини, рятувальників та нацгвардійці із службовими собаками майже добу прочісували територію лісового масиву та кар’єру

У повітря також піднімали дрони. 

Учора близько 18:30 зниклого хлопчика першим побачив його товариш у місцевому карʼєрі та покликав нацгвардійців, які були неподалік. 

З'ясувалося, що малолітній впав із висоти орієнтовно 5-го поверху та перебував на важкодоступному виступі скелі. Після падіння дитина отримала травми й не могла самостійно рухатися. 

Через круті схили використати спецтехніку було неможливо, тому учасники пошуків утворили живий ланцюг. Завдяки цьому хлопчика обережно спустили та передали медикам.

Хлопчика у свідомості госпіталізували. У нього попередньо діагностували переломи тазу, руки, плеча й ключиці, забої та гематоми. Наразі загрози життю немає.

На Рівненщині розшукали зниклого хлопчика, який 2 квітня впав у кар’єр
На Рівненщині розшукали зниклого хлопчика, який 2 квітня впав у кар’єр

Читайте також
