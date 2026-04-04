"АТЕШ": на Костянтинівському напрямку російські солдати масово ламають власну техніку, щоб не йти на штурми

На Костянтинівській ділянці фронту в Донецькій області помічено масове навмисне виведення з ладу військової техніки російськими окупантами.

Про це повідомляє партизанський рух «АТЕШ» на своїй сторінці в Telegram.

За даними агентів руху, ця тенденція зафіксована серед особового складу 255-го мотострілецького полку армії РФ. Солдати завдають механічних ушкоджень двигунам, зливають технічні рідини, псують електропроводку та паливні системи, аби уникнути участі у бойових операціях.

Як зазначають у «АТЕШ», техніку ламають переважно напередодні ротацій або бойових виходів. За словами джерела, командири нижчих ланок обізнані про ці дії, але замовчують проблему через страх перед відкритим опором і одночасно низький рівень дисципліни серед особового складу.

Аналітики зазначають, що такі дії свідчать про серйозні проблеми з мотивацією та моральним станом особового складу окупаційних військ на Донбасі.