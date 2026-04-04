ГоловнаСуспільствоВійна

"АТЕШ": на Костянтинівському напрямку російські солдати масово ламають власну техніку, щоб не йти на штурми

Техніку ламають переважно напередодні ротацій або бойових виходів.

Окупанти ведуть обстріл мінометом 2С4 «Тюльпан» поблизу Бахмута, 01 грудня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

На Костянтинівській ділянці фронту в Донецькій області помічено масове навмисне виведення з ладу військової техніки російськими окупантами. 

Про це повідомляє партизанський рух «АТЕШ» на своїй сторінці в Telegram.

За даними агентів руху, ця тенденція зафіксована серед особового складу 255-го мотострілецького полку армії РФ. Солдати завдають механічних ушкоджень двигунам, зливають технічні рідини, псують електропроводку та паливні системи, аби уникнути участі у бойових операціях.

Як зазначають у «АТЕШ», техніку ламають переважно напередодні ротацій або бойових виходів. За словами джерела, командири нижчих ланок обізнані про ці дії, але замовчують проблему через страх перед відкритим опором і одночасно низький рівень дисципліни серед особового складу.

Аналітики зазначають, що такі дії свідчать про серйозні проблеми з мотивацією та моральним станом особового складу окупаційних військ на Донбасі.

