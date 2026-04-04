Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Дрони СБУ спільно із СБС вдруге за місяць вдарили по Алчевському меткомбінаті на ТОТ Луганщини

Продукція підприємства постачається на російський «Уралвагонзавод», де виготовляють військову техніку для армії РФ.

Дрони СБУ спільно із СБС вдруге за місяць вдарили по Алчевському меткомбінаті на ТОТ Луганщини
Співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з бійцями 1-го окремого центру Сил безпілотних систем ЗСУ вдруге за місяць завдали удару по Алчевському металургійному комбінату.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Алчевський меткомбінат – один з ключових промислових об’єктів, який окупанти використовують для забезпечення свого військового виробництва.

Продукція підприємства постачається на російський «Уралвагонзавод», де виготовляють військову техніку для армії рф, зокрема танки Т-90М «Прорив» та гаубиці «Мста-С».

Після ідентифікації розташування критичних виробничих потужностей комбінату по них було завдано ударів дронами FP-2 компанії «Fire Point».

У результаті ураження пошкоджено доменні печі, ключові виробничі цехи, дистиляційні колони, газопроводи та електропідстанції, що забезпечують роботу підприємства. Через завдані ушкодження комбінат зупинив роботу.

"СБУ разом із Силами оборони України і надалі системно скорочуватиме спроможності ворога у військово-промисловій сфері!" – наголошують у повідомленні.

