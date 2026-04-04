Співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з бійцями 1-го окремого центру Сил безпілотних систем ЗСУ вдруге за місяць завдали удару по Алчевському металургійному комбінату.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Алчевський меткомбінат – один з ключових промислових об’єктів, який окупанти використовують для забезпечення свого військового виробництва.

Продукція підприємства постачається на російський «Уралвагонзавод», де виготовляють військову техніку для армії рф, зокрема танки Т-90М «Прорив» та гаубиці «Мста-С».

Після ідентифікації розташування критичних виробничих потужностей комбінату по них було завдано ударів дронами FP-2 компанії «Fire Point».

У результаті ураження пошкоджено доменні печі, ключові виробничі цехи, дистиляційні колони, газопроводи та електропідстанції, що забезпечують роботу підприємства. Через завдані ушкодження комбінат зупинив роботу.

"СБУ разом із Силами оборони України і надалі системно скорочуватиме спроможності ворога у військово-промисловій сфері!" – наголошують у повідомленні.