Шмигаль: під час опалювального сезону РФ пошкодила більше 9 ГВт генераційних потужностей ТЕС, ТЕЦ та ГЕС

Під час опалювального сезону Україні вдалося відновити після атак 85% потужності ТЕС та 66% – ГЕС та ГАЕС.

Під час опалювального сезону Росія пошкодила більше 9 ГВт генераційних потужностей ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Українські енергетики відновили понад 4 ГВт потужності.

Про це повідомляє міністр енергетики Денис Шмигаль.

Загалом Україні вдалося відновили після російських атак 85% доступної потужності ТЕС та 66% доступної потужності ГЕС та ГАЕС. 

Відремонтували трансформаторне обладнання системи передачі, загальна потужність якого становить близько 30% всієї трансформаторної потужності енергосистеми Латвії.

Також у 2025 році були виконані планові ремонти сумарною потужністю 11,8 ГВт, що дозволило успішно пройти цей опалювальний сезон.

"Продовжуємо розвивати розподілену генерацію. Загальний приріст встановленої потужності за 2025 рік склав 642,77 МВт. Встановили нових установок для зберігання енергії на 508 МВт. Це у 254 рази більше, ніж в опалювальному сезоні 2024-2025 років.", – наголошує Шмигаль.

Над відновленням енергетичної інфраструктури працювали понад 14 тисяч енергетиків.

Для підтримки працівників аварійно-ремонтних бригад, які повертали українцям світло й тепло після російських атак, уряд запустив доплати в розмірі 20 тис. грн.

"Уряд виділив на це 527,7 млн грн. За січень виплати отримали більш ніж 12,3 тисячі працівників. Програма триває, наступний транш допомоги буде виплачений за роботи, що виконані в березні", – додає Денис Шмигаль.

