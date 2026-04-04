Російські окупаційні війська здійснюють спроби перетнути річку Жеребець на Куп’янсько-Лиманському напрямку, однак наразі ці дії не мають суттєвого впливу на оперативну обстановку.
Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.
«Щодо Жеребця — так, спроби її перетнути є, але наразі це не має суттєвого впливу», — зазначив він.
За словами речника, подібні спроби російські загарбники здійснювали і раніше, однак вони не приносили відчутних результатів.
Трегубов також підкреслив, що нині ситуація ускладнюється значною кількістю безпілотників у цьому районі. «Зараз там значно щільніша насиченість БпЛА», — додав він.
- На Куп’янському напрямку минулої доби ворог вісім разів атакував у районі Борівської Андріївки та в бік Ківшарівки, Новоосинового, Новоплатонівки.
- На Лиманському напрямку противник атакував двічі, намагався вклинитися в нашу оборону в бік Діброви та Новосергіївки.