ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони: ворог намагається форсувати річку Жеберець на Куп’янсько-Лиманському напрямку

Ситуація на відрізку ускладнюється через велику кількість дронів.

Фото: DeepState

Російські окупаційні війська здійснюють спроби перетнути річку Жеребець на Куп’янсько-Лиманському напрямку, однак наразі ці дії не мають суттєвого впливу на оперативну обстановку.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

«Щодо Жеребця — так, спроби її перетнути є, але наразі це не має суттєвого впливу», — зазначив він.

За словами речника, подібні спроби російські загарбники здійснювали і раніше, однак вони не приносили відчутних результатів.

Трегубов також підкреслив, що нині ситуація ускладнюється значною кількістю безпілотників у цьому районі. «Зараз там значно щільніша насиченість БпЛА», — додав він.

  • На Лиманському напрямку противник атакував двічі, намагався вклинитися в нашу оборону в бік Діброви та Новосергіївки. 
