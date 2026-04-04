Сирський обговорив із десантниками боротьбу з дронами та підготовку бійців

Особливу увагу приділили реальним потребам військових та забезпечення.

Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів зустріч із сержантами та солдатами десантно-штурмових і штурмових підрозділів, під час якої обговорив ключові виклики на фронті, зокрема протидію ворожим безпілотникам та підготовку військовослужбовців.

За словами головкома, особливу увагу приділили реальним потребам військових, проблемам забезпечення, а також практичному досвіду бійців, який не завжди видно на рівні командування. Військові поділилися власним баченням ситуації на полі бою та запропонували варіанти ефективної боротьби з ворожими БпЛА.

Окремим питанням стала підготовка новоприбулих військовослужбовців і злагодженість підрозділів. Сирський наголосив, що якісне навчання та взаємодія в колективах є критично важливими для успішного виконання бойових завдань.

«Найважливіше у Силах оборони – це люди. Командири повинні не лише ставити задачі, а й забезпечувати, навчати та берегти життя своїх воїнів», — підкреслив головнокомандувач.

За підсумками зустрічі військові домовилися продовжити діалог і згодом повернутися до обговорення впровадження запропонованих ініціатив та вирішення проблемних питань.

Сирський подякував військовим за відвертість, ініціативу та службу.

