У Рівному чоловік погрожував підірвати дві гранати: його затримали після тривалих переговорів

У Рівному правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранати просто посеред вулиці. Інцидент стався ввечері 4 квітня на вулиці Соборній.

Як повідомили в Національній поліції Рівненської області, близько 20:30 під час перевірки 43-річний житель селища Оржів висмикнув чеку гранати та почав погрожувати її підірвати.

На місце події оперативно прибули працівники поліції, вибухотехніки та спецпризначенці. Із чоловіком понад три години вели переговори, щоб уникнути жертв.

Фото: Національна поліція Рівненської області

У результаті злагоджених дій правоохоронців зловмисника вдалося затримати без постраждалих.

Під час інциденту один із боєприпасів чоловік викинув у річку, інший – знешкодили та вилучили. Обидва предмети направлять на експертизу.

Правоохоронці встановили, що затриманий перебуває у статусі самовільного залишення військової частини.

Наразі чоловіка затримали у процесуальному порядку. У межах відкритих кримінальних проваджень тривають слідчі дії.