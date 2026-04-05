"Жовта Стрічка": виші на ТОТ України отримали план на відправку студентів на контрактну службу у ЗС РФ

У разі невиконання показників керівництву ВНЗ погрожують звільненням.

Фото: "Жовта Стрічка"

Окупаційна влада вимагає, щоб щонайменше 2% студентів на ТОТ Донеччини у кожному навчальному закладі підписали контракт із міноборони РФ.

Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомляють, що агітаційний процес вже почався в ДонНТУ, до якого залучають представників адміністрації та викладачів, які  обіцяють пільги — переведення на бюджет чи "полегшене" отримання диплома після служби.

Керівництву ВНЗ прямо погрожують звільненням у разі невиконання показників.

Активісти руху "Жовта Стрічка" наголошують: "під виглядом "добровільного контракту" окупанти фактично примушують молодь із тимчасово окупованих територій іти воювати".

