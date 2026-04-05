«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
У Миколаївській області унаслідок російських ударів постраждали двоє людей

Сили ППО знешкодили над областю шість ударних БпЛА.

У Миколаївській області унаслідок російських ударів постраждали двоє людей
Гасіння пожежі після російського обстрілу Очакова на Миколаївщині 1 липня 2024 року

У Березнегуватській громаді Баштанського району на Миколаївщині внаслідок атаки РФ постраждали двоє людей.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Ворожий дрон атакував Березнегуватську громаду напередодні. Унаслідок удару травм зазнали 45-річний чоловік та 34-річна жінка. Обох постраждалих госпіталізовали, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості, без погіршення. 

Також внаслідок атаки знищено легковий автомобіль.

Протягом минулої доби сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили або подавили шість ударних безпілотників типу Shahed 131/136 та дронів-імітаторів різних типів.

У Миколаєві внаслідок атаки та падіння уламків виникли пожежі мікроавтобуса та гаражного приміщення. Обійшлося без постраждалих.

Також напередодні російські війська атакували FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади Миколаївського району. 

Зранку окупанти вдарили по Очаківській громаді  з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу пошкоджено легковий автомобіль, постраждалих немає.

Читайте також
