Ворог знову атакував критичну і соціальну інфраструктуру області.

Упродовж минулої доби під ворожими обстрілами опинилися 34 населені пункти Херсонської області. Унаслідок російського терору двоє цивільних загинули, ще 13 зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 34 населені пункти: Антонівка, Садове, Інженерне, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Томина Балка, Широка Балка, Розлив, Янтарне, Ромашкове, Токарівка, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Берислав, Золота Балка, Червоне, Милове, Новорайськ, Щасливе, Бургунка, Львове, Михайлівка, Новокаїри, Ольгівка, Томарине, Тягинка, Федорівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 17 приватних будинків.Також окупанти понівечили магазин, автівки "швидкої", сільгосптехніку та приватні автомобілі.

