Сили ППО знищили 76 із 93 ворожих ударних дронів

У ніч на 5 квітня (з 18:00 4 квітня) ворог атакував 93 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 60 із них – "шахеди".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – наголошують у Повітряних силах.