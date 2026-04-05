На Сумщині через російський терор постраждали 19 дітей та 18 дорослих

Упродовж минулої доби російські окупанти здійснили понад 60 обстрілів по 35 населених пунктах у 18 територіальних громадах Сумської області. Серед поранених 19 дітей та 18 дорослих.

Про це інформує Сумська ОВА.

"У Сумській громаді внаслідок атаки ворожого БпЛА в ніч на 4 квітня постраждали 19 дітей: дівчатка 2, 7, 10, 11, 15 років; хлопці 2, 3, 4, 4, 4, 6, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 14, 15 років, а також 10 дорослих: жінки 33, 50, 57, 65, 79 і 79 років та чоловіки 47, 53, 57, 92 років. Крім того, через атаки ворожих БпЛА вдень 4 квітня травмовані 52-річний чоловік та 41-річна жінка", – зазначають у повідомленні.

У Попівській громаді внаслідок ракетного удару поранено 65-річну жінку, також постраждала 66-річна жінка.

У Свеській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника в легковий автомобіль поранено 69-річного чоловіка.

У Глухівській громаді внаслідок влучання ворожого дрону в автомобіль постраждали 25-річна жінка та 23-річний чоловік.

До лікарні також звернулася 48-річна жінка, яка постраждала 3 квітня внаслідок удару КАБами в Шосткинській громаді.

Загалом з ранку 4 квітня до ранку 5 квітня 2026 року, російські війська здійснили понад 60 обстрілів по 35 населених пунктах у 18 територіальних громадах області. Загалом під ударами РФ опинилися 17 громад, Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби та ракетний удар по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Шосткинській громаді пошкоджено житлові будинки, багатоповерхівку, автомобіль;

у Глухівській громаді пошкоджено легковий автомобіль;

в Есманській громаді зруйновано приватний житловий будинок;

у Свеській громаді зруйновано господарчі споруди, пошкоджено приватні житлові будинки, автомобіль, об’єкти цивільної інфраструктури;

у Середино-Будській громаді зруйновано приватний житловий будинок, об’єкти цивільної інфраструктури;

у Березівській громаді зруйновано приватний житловий будинок, господарчі споруди;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;

у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;

у Конотопській громаді пошкоджено нежитлову будівлю, адмінбудівлі багатоквартирні будинки, легковий автомобіль, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Сумській громаді пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, нежитлові будівлі, об’єкт цивільної інфраструктури, автомобілі;

у Великописарівській громаді пошкоджено приватний легковий автомобіль;

у Чернеччинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Попівській громаді пошкоджено нежитлову будівлю, приватні житлові будинки, об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу повітряна тривога в області тривала 23 години 6 хвилин.