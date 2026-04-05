ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині через російський терор постраждали 19 дітей та 18 дорослих

Росіяни здійснили понад 60 обстрілів по 35 населених пунктах Сумщини.

На Сумщині через російський терор постраждали 19 дітей та 18 дорослих
наслідки російського удару по Конотопщині
Фото: Сумська ОВА

Упродовж минулої доби російські окупанти здійснили понад 60 обстрілів по 35 населених пунктах у 18 територіальних громадах Сумської області. Серед поранених 19 дітей та 18 дорослих. 

Про це інформує Сумська ОВА.

"У Сумській громаді внаслідок атаки ворожого  БпЛА в ніч на 4 квітня постраждали 19 дітей: дівчатка 2, 7, 10, 11, 15 років; хлопці 2, 3, 4, 4, 4, 6, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 14, 15 років, а також 10 дорослих: жінки 33, 50, 57, 65, 79 і 79 років та чоловіки 47, 53, 57, 92 років. Крім того, через атаки ворожих БпЛА вдень 4 квітня травмовані 52-річний чоловік та 41-річна жінка", – зазначають у повідомленні.

У Попівській громаді внаслідок ракетного удару поранено 65-річну жінку, також постраждала 66-річна жінка.

У Свеській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника в легковий автомобіль поранено 69-річного чоловіка.

У Глухівській громаді внаслідок влучання ворожого дрону в автомобіль постраждали 25-річна жінка та 23-річний чоловік.

До лікарні також  звернулася 48-річна жінка, яка постраждала 3 квітня внаслідок удару КАБами в Шосткинській громаді.

Загалом з ранку 4 квітня до ранку 5 квітня 2026 року, російські війська здійснили понад 60 обстрілів по 35 населених пунктах у 18 територіальних громадах області. Загалом під ударами РФ опинилися 17 громад, Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. 

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби та ракетний удар по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Шосткинській громаді пошкоджено житлові будинки, багатоповерхівку, автомобіль;
  • у Глухівській громаді пошкоджено легковий автомобіль;
  • в Есманській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
  • у Свеській громаді зруйновано господарчі споруди, пошкоджено приватні житлові будинки, автомобіль, об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Середино-Будській громаді зруйновано приватний житловий будинок, об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Березівській громаді зруйновано приватний житловий будинок, господарчі споруди;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Конотопській громаді пошкоджено нежитлову будівлю, адмінбудівлі багатоквартирні будинки, легковий автомобіль, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Сумській громаді пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, нежитлові будівлі, об’єкт цивільної інфраструктури, автомобілі;
  • у Великописарівській громаді пошкоджено приватний легковий автомобіль;
  • у Чернеччинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Попівській громаді пошкоджено нежитлову будівлю, приватні житлові будинки, об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу повітряна тривога в області тривала 23 години 6 хвилин.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies