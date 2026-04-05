«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Російський FPV-дрон атакував Нікополь на Дніпропетровщині, є жертви

Одна людина загинула, ще одна поранена.

Російський FPV-дрон атакував Нікополь на Дніпропетровщині, є жертви
наслідки атаки РФ по Нікополю
Фото: Олександр Ганжа

Уранці 5 квітня російські окупанти атакували FPV-дроном місто Нікополь Дніпропетровської області. Є загиблі і поранені, понівечена автівка.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула. Ще одна – дістала поранень. Росіяни атакували Нікополь FPV-дроном. Через ворожий удар понівечена автівка", – ідеться у повідомленні. 

Постраждалу 60-річну жінку госпіталізували у вкрай важкому стані. Лікарі надають їй всю необхідну меддопомогу.

