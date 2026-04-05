Російський FPV-дрон атакував Нікополь на Дніпропетровщині, є жертви

Уранці 5 квітня російські окупанти атакували FPV-дроном місто Нікополь Дніпропетровської області. Є загиблі і поранені, понівечена автівка.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула. Ще одна – дістала поранень. Росіяни атакували Нікополь FPV-дроном. Через ворожий удар понівечена автівка", – ідеться у повідомленні.

Постраждалу 60-річну жінку госпіталізували у вкрай важкому стані. Лікарі надають їй всю необхідну меддопомогу.