Зеленський: Росіяни говорять лише мовою ультиматумів, компроміси неможливі

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю для AP, що Росія продовжує вести переговори лише через ультиматуми, а на справжні компроміси не йде.
«Вони хочуть, щоб ми відступили з території, яку контролюємо. Але ця вимога пояснюється їхніми величезними втратами», — сказав Зеленський. Він додав, що у разі українського відступу Росія уникне подальших великих втрат та зміцнить свої позиції в Україні.
За словами Президента, поступки створили б серйозні ризики для України та дестабілізували б безпеку. «Вони брешуть і грають у свої ігри, як з Президентом Трампом. Я на сто відсотків переконаний, що росіяни хочуть повністю нас окупувати», – підкреслив Зеленський.
Він наголосив, що для України важливо зупинити агресію, досягти припинення вогню, забезпечити надійні гарантії безпеки, а вже потім переносити переговори у дипломатичну площину.
- Керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю Bloomberg анонсував візит делегації США в Україну після Великодня. Зокрема, очікують візит Стіва Віткоффа, Джареда Кушнера та Ліндсі Грема. За словами Буданова, партнери пропонують Україні перестати бити по російських НПЗ. Це пов’язано зі зростанням світових цін на пальне через війну в Ірані.