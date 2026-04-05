Зеленський: Росіяни говорять лише мовою ультиматумів, компроміси неможливі

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю для AP, що Росія продовжує вести переговори лише через ультиматуми, а на справжні компроміси не йде.

«Вони хочуть, щоб ми відступили з території, яку контролюємо. Але ця вимога пояснюється їхніми величезними втратами», — сказав Зеленський. Він додав, що у разі українського відступу Росія уникне подальших великих втрат та зміцнить свої позиції в Україні.

За словами Президента, поступки створили б серйозні ризики для України та дестабілізували б безпеку. «Вони брешуть і грають у свої ігри, як з Президентом Трампом. Я на сто відсотків переконаний, що росіяни хочуть повністю нас окупувати», – підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що для України важливо зупинити агресію, досягти припинення вогню, забезпечити надійні гарантії безпеки, а вже потім переносити переговори у дипломатичну площину.