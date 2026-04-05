Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: Росіяни говорять лише мовою ультиматумів, компроміси неможливі

«Вони (росіяни, - ред) брешуть і грають у свої ігри, як з Президентом Трампом».

Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю для AP, що Росія продовжує вести переговори лише через ультиматуми, а на справжні компроміси не йде.

«Вони хочуть, щоб ми відступили з території, яку контролюємо. Але ця вимога пояснюється їхніми величезними втратами», — сказав Зеленський. Він додав, що у разі українського відступу Росія уникне подальших великих втрат та зміцнить свої позиції в Україні.

За словами Президента, поступки створили б серйозні ризики для України та дестабілізували б безпеку. «Вони брешуть і грають у свої ігри, як з Президентом Трампом. Я на сто відсотків переконаний, що росіяни хочуть повністю нас окупувати», – підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що для України важливо зупинити агресію, досягти припинення вогню, забезпечити надійні гарантії безпеки, а вже потім переносити переговори у дипломатичну площину.

  • Керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю Bloomberg анонсував візит делегації США в Україну після Великодня. Зокрема, очікують візит Стіва Віткоффа, Джареда Кушнера та Ліндсі Грема. За словами Буданова, партнери пропонують Україні перестати бити по російських НПЗ. Це пов’язано зі зростанням світових цін на пальне через війну в Ірані.
Читайте також
