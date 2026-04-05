Зеленський привітав із Великоднем західного обряду: "Хай кожен народ стане ближче до справжньої безпеки"

Глава держави привітав всіх, хто святкує Великдень 5 квітня.

Фото: Пресслужба КМДА

Президент України Володимир Зеленський привітав всіх, хто в Україні та світі відзначає Великдень сьогодні, 5 квітня.

Звернення глава держави опублікував на своїй сторінці у Фейсбук.

"У дуже непрості часи для нашого народу й усього людства як ніколи сильною стає надія – на перемогу життя над смертю, добра над злом, правди над брехнею. Усього того, що символізує Воскресіння Господнє.

Нехай сила кожної нашої людини, її духу, усього найкращого, що є в людях, – нехай усе це неодмінно здолає лихо й темряву, «шахеди» і ракети, несправедливість та окупацію.

Бажаю всім Божої благодаті й мирного життя на нашій землі та під українським небом, які захищають наші сміливі воїни.

Нехай сьогодні будуть почуті всі молитви про захист від зла. Хай віра поєднує добрі серця та зміцнює тих, хто захищає свій дім. Хай кожен народ стане ближче до справжньої безпеки. Віримо в мир! Віримо в Україну!" – наголошує Президент.

