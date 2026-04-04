Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
ГоловнаПолітика

Зеленський і Ердоган домовились про нові кроки у безпековій співпраці

Також під час зустрічі обговорили практичні кроки для реалізації спільних проєктів у розбудові газової інфраструктури.

Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Україна і Туреччина домовились про нові кроки в безпековому співробітництві. 

Про це йшлося під час зустрічі президента Володимира Зеленського і лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у Стамбулі.

“Це стосується передусім тих речей, якими ми можемо підтримати Туреччину: експертиза, технології, досвід. Принципова політична готовність працювати разом є, і наші команди найближчими днями фіналізують деталі”, – сказав Зеленський.

Під час зустрічі обговорили практичні кроки для реалізації спільних проєктів у розбудові газової інфраструктури, а також можливості спільної розробки газових родовищ

Президенти також розмовляли про ситуацію у Європі та на Близькому Сході. 

“Важливо, щоб спільні й скоординовані дії посилювали захист життя та дозволяли дати більше безпеки народам у кожній частині світу”, – додав Зеленський.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies