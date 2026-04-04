Зеленський і Ердоган домовились про нові кроки у безпековій співпраці

Україна і Туреччина домовились про нові кроки в безпековому співробітництві.
Про це йшлося під час зустрічі президента Володимира Зеленського і лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у Стамбулі.
“Це стосується передусім тих речей, якими ми можемо підтримати Туреччину: експертиза, технології, досвід. Принципова політична готовність працювати разом є, і наші команди найближчими днями фіналізують деталі”, – сказав Зеленський.
Під час зустрічі обговорили практичні кроки для реалізації спільних проєктів у розбудові газової інфраструктури, а також можливості спільної розробки газових родовищ.
Президенти також розмовляли про ситуацію у Європі та на Близькому Сході.
“Важливо, щоб спільні й скоординовані дії посилювали захист життя та дозволяли дати більше безпеки народам у кожній частині світу”, – додав Зеленський.
- У березні турецький міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фіда заявив, що Анкара готова стати майданчиком для дипломатичних зустрічей між Україною і Росією.