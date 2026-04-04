Канада виділила на гуманітарну допомогу для України майже 40 млн доларів

Уряд Канади виділив понад 51 мільйон канадських доларів (близько 39 млн дол. США) на гуманітарну допомоги для України.

Про це повідомляє Укрінформ, з посиланням на заяву МЗС Канади.

Ці кошти будуть використані на забезпечення українців медичною допомогою, продовольством, житлом, а також нарощування інклюзивних послуг і підтримку ветеранів.

“Канада - непохитна у своїй підтримці України не лише під час війни з Росією, а у майбутній відбудові. Працюючи разом з очільниками України, регіональними партнерами у Польщі, громадянським суспільством та приватним сектором, ми допомагаємо закласти фундамент витривалої, міцної та інклюзивної України”, - заявив держсекретар Канади Сарай.