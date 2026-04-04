«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом'яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
ГоловнаПолітика

Канада виділила на гуманітарну допомогу для України майже 40 млн доларів

Ці кошти використають на медичну допомогу, продовольство, житло та підтримку ветеранів.

Канада виділила на гуманітарну допомогу для України майже 40 млн доларів
Фото: Facebook

Уряд Канади виділив понад 51 мільйон канадських доларів (близько 39 млн дол. США) на гуманітарну допомоги для України.

Про це повідомляє Укрінформ, з посиланням на заяву МЗС Канади.

Ці кошти будуть використані на забезпечення українців медичною допомогою, продовольством, житлом, а також нарощування інклюзивних послуг і підтримку ветеранів.

“Канада - непохитна у своїй підтримці України не лише під час війни з Росією, а у майбутній відбудові. Працюючи разом з очільниками України, регіональними партнерами у Польщі, громадянським суспільством та приватним сектором, ми допомагаємо закласти фундамент витривалої, міцної та інклюзивної України”, - заявив держсекретар Канади Сарай.

  • Канада і союзники з НАТО шукають ресурси для поповнення запасів ППО України. Альянс консолідує ресурси, щоб війна на Близькому Сході не підірвала обороноздатність українських сил.
  • Канада запровадила санкції проти ще 100 суден російського «тіньового флоту». Загалом Канада ввела обмеження щодо понад 600 суден, причетних до перевезення товарів на користь РФ.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies