Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Канада і союзники з НАТО шукають ресурси для поповнення запасів ППО України

Альянс консолідує ресурси, щоб війна на Близькому Сході не підірвала обороноздатність українських сил.

Канада і союзники з НАТО шукають ресурси для поповнення запасів ППО України
Міністр оборони Канади Девід Макгінті
Фото: Facebook/David McGuinty

Партнери з НАТО активно працюють над розв’язанням проблеми дефіциту ракет та боєприпасів для України. 

Про це заявив міністр оборони Канади Девід Макгінті під час пресконференції на оборонному заводі в Онтаріо, передає «Укрінформ».

За його словами, НАТО консолідує ресурси, щоб війна на Близькому Сході не підірвала обороноздатність українських сил.

Макгінті запевнив, що Україна залишається в центрі уваги союзників. Макгінті анонсував низку перемовин з партнерами протягом тижня, мета яких — забезпечити сталість військової допомоги. Канада та інші країни Альянсу мають намір і надалі нарощувати обсяги підтримки.

  • Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс цього місяця заявив, що війна навколо Ірану може вплинути на глобальні постачання ракет для систем і та спричинити затримки з допомогою для України. 
  • Кубілюс підтвердив занепокоєння української сторони, зазначивши, що ракети для ППО зараз активно використовують збройні сили США, Ізраїлю та арабських країн, тоді як обсяг виробництва, наприклад, американських ракет до Patriot, залишається обмеженим — близько 700 одиниць на рік.
  • Повідомлялося, що винищувачі F-16 в Україні понад три тижні не мали достатньо ракет для збиття російських дронів і ракет після того, як постачання від партнерів Києва припинилося саме тоді, коли Москва готувала масштабну зимову повітряну кампанію. 
  • А днями стало відомо, що Україна і Франція цього року тестуватимуть систему SAMP/T для збиття балістики. Якщо це вдасться, вони стануть альтернативою американським Patriot.
