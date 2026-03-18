Канада і союзники з НАТО шукають ресурси для поповнення запасів ППО України

Партнери з НАТО активно працюють над розв’язанням проблеми дефіциту ракет та боєприпасів для України.

Про це заявив міністр оборони Канади Девід Макгінті під час пресконференції на оборонному заводі в Онтаріо, передає «Укрінформ».

За його словами, НАТО консолідує ресурси, щоб війна на Близькому Сході не підірвала обороноздатність українських сил.

Макгінті запевнив, що Україна залишається в центрі уваги союзників. Макгінті анонсував низку перемовин з партнерами протягом тижня, мета яких — забезпечити сталість військової допомоги. Канада та інші країни Альянсу мають намір і надалі нарощувати обсяги підтримки.