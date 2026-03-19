Іран більше не може збагачувати уран та виробляти балістичні ракети

Іран більше не може збагачувати уран і виробляти балістичні ракети.
Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу на прес-конференції, передає The New York Times.
Він високо оцінив досягнення війни проти Ірану та заявив, що Іран «слабший, ніж будь-коли».
Водночас, за словами Нетаньягу, кампанія проти Ірану, триватиме «стільки, скільки буде необхідно».
Запобігання розробці Іраном ядерної зброї було однією з причин, які Ізраїль та Сполучені Штати назвали причиною початку війни 28 лютого.
- Ізраїль вперше завдав удару по іранському газовому родовищу "Південний Парс" і пов’язаних із ним об’єктах в Асалує.