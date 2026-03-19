ГоловнаСвіт

Іран більше не може збагачувати уран та виробляти балістичні ракети

Водночас, Нетаньягу заявив, що кампанія проти Ірану триватиме стільки, скільки буде необхідно.

Центрифуги, що використовуються для збагачення урану на іранському заводі з виробництва ядерного палива в Натанзі у 2019 році
Іран більше не може збагачувати уран і виробляти балістичні ракети.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу на прес-конференції, передає The New York Times.

Він високо оцінив досягнення війни проти Ірану та заявив, що Іран «слабший, ніж будь-коли».

Водночас, за словами Нетаньягу, кампанія проти Ірану, триватиме «стільки, скільки буде необхідно».

Запобігання розробці Іраном ядерної зброї було однією з причин, які Ізраїль та Сполучені Штати назвали причиною початку війни 28 лютого.

  • Ізраїль вперше завдав удару по іранському газовому родовищу "Південний Парс" і пов’язаних із ним об’єктах в Асалує.
