У Брюсселі нині відбудеться саміт лідерів країн Євросоюзу. Головними темами, як очікується, стане війна на Близькому Сході і спричинене нею зростання вартості енергоресурсів, пише Politico.eu.

Серед основних тем на сайті Євроради назвали також конкурентоспроможність ринку, загальнонаціональну фінансову рамку, Україну, європейську безпеку і оборону та міграцію. У контексті України хочуть говорити про посилення тиску на росіян.

Першим на саміт прибув бельгійський прем'єр-міністр Барт Де Вевер.

Він сказав, що ціни на енергоресурси є "топпріоритетом на сьогодні". Де Вевер нещодавно виступив за покращення зв'язків ЄС і Росії, а тепер сказав, що вірить в необхідність їх нормалізації в гіпотетичному майбутньому, коли буде досягнуто прийнятного миру.

Зараз же варто продовжувати "максимальний тиск на Росію". Де Вевер підтримує 20-ий пакет санкцій, але "це не нормально, що ми фінансуємо війну, і при цьому не представлені за столом перемовин".

Коментуючи війну проти Ірану, він сказав, що в Бельгії немає бажання бути її частиною.

"Ми не починали цю війну, ми її не хочемо", – сказав він.

Контекст

Перший транш з 90 млрд євро, які Євросоюз схвалив як позику для України ще торік, заблокований Угорщиною. Будапешт вимагає від українців полагодити розбитий російським ударом нафтопровід “Дружба”, шантажуючи припиненням продажу енергоресурсів, блокуванням фінансової допомоги від блоку та нового пакету санкцій.

Українська влада сказала, що згодна ремонтувати “Дружбу” лише в тому випадку, якщо блок офіційно висуне таку вимогу для надання кредиту. Президент сказав, що після попередніх ударів Україна сама ремонтувала нафтопровід, але січнева атака завдала значно масштабніших ушкоджень. Також він повідомив, що на ремонт знадобиться півтора-два місяці.

Зрештою лідери Євроради і Єврокомісії надіслали листа Володимиру Зеленському, в якому запропонували фінансову і технічну допомогу для відновлення “Дружби”. І сказали, що Угорщина дала зрозуміти, що не відступиться від вимог.

Україна прийняла пропозицію. Втім Угорщина і після цього продовжує казати, що погодиться на розблокування лише тоді, коли потоки нафти відновлять.

Президент України візьме участь в нинішньому саміті лідерів ЄС, аби обговорити шляхи розблокування кредиту.