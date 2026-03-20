Лідери Франції, Британії, Німеччини, Італії і ще трьох країн опублікували спільну заяву про Ормузьку протоку

Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Японії та Канади опублікували спільну заяву про Ормузьку протоку, перекриту Іраном. Вони засудили нещодавні атаки по неозброєних комерційних суднах в Перській затоці, атаки проти цивільної інфраструктури, зокрема нафтової і газової, а також перекриття цього шляху іранськими силами.

Лідери занепокоєні ескалацією конфлікту. Вони закликали Іран негайно припинити погрози, мінування, дронові й ракетні атаки й інші шляхи блокування протоки для комерційного судноплавства.

"Свобода навігації є фундаментальним принципом міжнародного права, зокрема Конвенції про морське право ООН. Наслідки дій Ірану будуть відчутні для людей в усьому світі, особливо найбільш вразливих. Відповідно до Резолюції Ради безпеки ООН 2817, ми наголошуємо, що подібне втручання в міжнародне судноплавство та порушення глобальних ланцюгів постачання енергоресурсів становлять загрозу для міжнародного миру й безпеки. Відповідно до цього, ми закликаємо до негайного всеосяжного мораторію на атаки по цивільній інфраструктурі, зокрема нафтових і газових об'єктах", – йдеться у заяві.

Вони "висловили готовність" сприяти зусиллям з забезпечення безпечного проходу, але не уточнили, які саме заходи для них прийнятні.

Контекст

Американський президент Дональд Трамп критикував союзників по НАТО за те, що вони не поспішають допомагати США в розблокуванні Ормузької протоки, прохід якою контролюють іранські сили. Ця протока є ключовим морським шляхом постачань нафти, і через її майже повне блокування, а також у зв'язку з взаємними ударами по нафтових і газових об'єктах вартість енергоресурсів значно зросла.

Раніше британський прем’єр Кір Стармер відкинув можливість надсилання військових кораблів королівства до Ормузької протоки.

Міністр закордонних справ Йоганн Вадефул також заявив, що Німеччина не братиме участі в потенційних міжнародних військових зусиллях щодо захисту комерційних суден в Ормузькій протоці. Він наголосив, що Берлін не має наміру втручатися у війну з Іраном.

Також від участі в операціях з розблокування Ормузької протоки відмовилася Франція.