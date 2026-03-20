Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Лідери Франції, Британії, Німеччини, Італії і ще трьох країн опублікували спільну заяву про Ормузьку протоку

Вони "готові" сприяти зусиллям з забезпечення безпечного проходу протокою. 

Лідери Франції, Британії, Німеччини, Італії і ще трьох країн опублікували спільну заяву про Ормузьку протоку
Макрон у Давосі, 20 січня 2026
Фото: EPA/UPG

Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Японії та Канади опублікували спільну заяву про Ормузьку протоку, перекриту Іраном. Вони засудили нещодавні атаки по неозброєних комерційних суднах в Перській затоці, атаки проти цивільної інфраструктури, зокрема нафтової і газової, а також перекриття цього шляху іранськими силами.

Лідери занепокоєні ескалацією конфлікту. Вони закликали Іран негайно припинити погрози, мінування, дронові й ракетні атаки й інші шляхи блокування протоки для комерційного судноплавства. 

"Свобода навігації є фундаментальним принципом міжнародного права, зокрема Конвенції про морське право ООН. Наслідки дій Ірану будуть відчутні для людей в усьому світі, особливо найбільш вразливих. Відповідно до Резолюції Ради безпеки ООН 2817, ми наголошуємо, що подібне втручання в міжнародне судноплавство та порушення глобальних ланцюгів постачання енергоресурсів становлять загрозу для міжнародного миру й безпеки. Відповідно до цього, ми закликаємо до негайного всеосяжного мораторію на атаки по цивільній інфраструктурі, зокрема нафтових і газових об'єктах", – йдеться у заяві. 

Вони "висловили готовність" сприяти зусиллям з забезпечення безпечного проходу, але не уточнили, які саме заходи для них прийнятні.

Контекст

Американський президент Дональд Трамп критикував союзників по НАТО за те, що вони не поспішають допомагати США в розблокуванні Ормузької протоки, прохід якою контролюють іранські сили. Ця протока є ключовим морським шляхом постачань нафти, і через її майже повне блокування, а також у зв'язку з взаємними ударами по нафтових і газових об'єктах вартість енергоресурсів значно зросла. 

Раніше британський прем’єр Кір Стармер відкинув можливість надсилання військових кораблів королівства до Ормузької протоки. 

Міністр закордонних справ Йоганн Вадефул також заявив, що Німеччина не братиме участі в потенційних міжнародних військових зусиллях щодо захисту комерційних суден в Ормузькій протоці. Він наголосив, що Берлін не має наміру втручатися у війну з Іраном.

Також від участі в операціях з розблокування Ормузької протоки відмовилася Франція. 

