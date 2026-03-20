ЗМІ: Мелоні сказала колегам з ЄС, що "розуміє" позицію Орбана щодо України

Італійська прем'єрка балансує між прихильністю до Києва і "клубом Трампа" в Європі.

За інформацією видання Politico, під час закритої від преси частини саміту лідерів ЄС у Брюсселі прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні єдина з присутніх заявила про те, що "розуміє" блокування Віктором Орбаном 90 мільярдів євро для України.



П'ять дипломатів, присутніх на зустрічі глав держав та урядів, стверджують, що Мелоні підкреслила свою підтримку кредиту для потреб України. Але водночас назвала поведінку Орбана "нормальною" і додала, що "зрозуміла б цю позицію, якби була в такій самій ситуації" - вочевидь маючи на увазі вибори, в яких угорський прем'єр братиме участь вже 12 квітня.

Мелоні нагадала, що раніше Орбан був конструктивним у питанні фінансування України і висловила впевненість, що він скасує вето, щойно відновиться постачання нафти трубопроводом "Дружба".

Очільниця італійського уряду від початку вторгнення росіян в Україну була послідовною у підтримці нашої держави, але також не приховувала свого перебування у "клубі Трампа" з європейських правих політиків, прихильних до президента США, куди належить й Орбан.

В офісі прем'єр-міністерки Італії поквапились запевнити, що усі "висловлювання, які приписують Джорджі Мелоні, не мають під собою жодного підґрунтя".