Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Йокодзуна зачекає: Явгусишин перервав програшну серію. Але для історичного підвищення цього не досить
Йокодзуна зачекає: Явгусишин перервав програшну серію. Але для історичного підвищення цього не досить
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
ГоловнаПолітика

ЗМІ: Мелоні сказала колегам з ЄС, що "розуміє" позицію Орбана щодо України

Італійська прем'єрка балансує між прихильністю до Києва і "клубом Трампа" в Європі.

ЗМІ: Мелоні сказала колегам з ЄС, що "розуміє" позицію Орбана щодо України
Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

За інформацією видання Politico, під час закритої від преси частини саміту лідерів ЄС у Брюсселі прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні єдина з присутніх заявила про те, що "розуміє" блокування Віктором Орбаном 90 мільярдів євро для України.

П'ять дипломатів, присутніх на зустрічі глав держав та урядів, стверджують, що Мелоні підкреслила свою підтримку кредиту для потреб України. Але водночас назвала поведінку Орбана "нормальною" і додала, що "зрозуміла б цю позицію, якби була в такій самій ситуації" - вочевидь маючи на увазі вибори, в яких угорський прем'єр братиме участь вже 12 квітня.

Мелоні нагадала, що раніше Орбан був конструктивним у питанні фінансування України і висловила впевненість, що він скасує вето, щойно відновиться постачання нафти трубопроводом "Дружба".

Очільниця італійського уряду від початку вторгнення росіян в Україну була послідовною у підтримці нашої держави, але також не приховувала свого перебування у "клубі Трампа" з європейських правих політиків, прихильних до президента США, куди належить й Орбан.

В офісі прем'єр-міністерки Італії поквапились запевнити, що усі "висловлювання, які приписують Джорджі Мелоні, не мають під собою жодного підґрунтя". 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies