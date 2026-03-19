Україна посилює дипломатичну присутність у Латинській Америці

Глава МЗС України доповів Президенту про результати візиту до Латинської Америки.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прозвітував про результати виконання спеціальних дипломатичних завдань у країнах Латинської Америки.

Про це розповідає Президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, під час візиту було проведено низку важливих зустрічей, зокрема з Президентом Чилі та міністром закордонних справ цієї країни, а також представниками понад десяти держав регіону.

Основною метою перемовин стало розширення співпраці України з країнами Латинської Америки.

Особливу увагу сторони приділили підготовці до активізації роботи українських дипломатичних представництв у регіоні. Йдеться про посилення політичного діалогу, економічного партнерства та координації позицій на міжнародних майданчиках.

Окремо міністр доповів про комунікацію з ключовими європейськими партнерами України. Під час обговорень порушувалися питання безпеки та політичної підтримки.

За словами Зеленського, міжнародні партнери визнають, що Україна може відігравати важливу роль у гарантуванні безпеки.

Крім того, у центрі уваги – підготовка низки дипломатичних заходів, які відбудуться в Україні найближчими тижнями. Українська сторона працює над тим, щоб зберігати високий рівень міжнародної уваги до ситуації в країні та зміцнювати підтримку з боку світової спільноти.

"Працюємо, щоб увага світу до нашої держави і нашого захисту не зменшувалася", – наголосив Президент.