Також будуть підписані україно-іспанські оборонні угоди.

Сьогодні президент Володимир Зеленський працює у Мадриді.

Про це журналістам повідомив його прессекретар Сергій Никифоров.

Зеленський прибув на оборонне підприємство Sener Aerospace & Defence. Тут огляне зразки техніки та виробництво. В присутності президента підпишуть україно-іспанські оборонні угоди.

О 12:30 за київським часом буде зустріч із премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом. О 16:00 Зеленський відвідає іспанський парламент і зустрнеться із головою Конгресу Депутатів Франсіною Арменголь та головою Сенату Педро Ролланом.

На 18:30 запланована зустріч із Королем Іспанії Феліпе VI.