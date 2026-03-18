Політика

Зеленський прибув з візитом у Мадрид. Президент проведе зустрічі з премʼєром Санчесом та королем Феліпе VI

Також будуть підписані україно-іспанські оборонні угоди.

Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Сьогодні президент Володимир Зеленський працює у Мадриді. 

Про це журналістам повідомив його прессекретар Сергій Никифоров.

Зеленський прибув на оборонне підприємство Sener Aerospace & Defence. Тут огляне зразки техніки та виробництво. В присутності президента підпишуть україно-іспанські оборонні угоди.

О 12:30 за київським часом буде зустріч із премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом. О 16:00 Зеленський відвідає іспанський парламент і зустрнеться із головою Конгресу Депутатів Франсіною Арменголь та головою Сенату Педро Ролланом.

На 18:30 запланована зустріч із Королем Іспанії Феліпе VI. 

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies