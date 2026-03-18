Сьогодні президент Володимир Зеленський працює у Мадриді.
Про це журналістам повідомив його прессекретар Сергій Никифоров.
Зеленський прибув на оборонне підприємство Sener Aerospace & Defence. Тут огляне зразки техніки та виробництво. В присутності президента підпишуть україно-іспанські оборонні угоди.
О 12:30 за київським часом буде зустріч із премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом. О 16:00 Зеленський відвідає іспанський парламент і зустрнеться із головою Конгресу Депутатів Франсіною Арменголь та головою Сенату Педро Ролланом.
На 18:30 запланована зустріч із Королем Іспанії Феліпе VI.
- Напередодні Зеленський відвідав Лондон, де обговорив питання ППО, зброї для України та іранську загрозу. Зеленський закликав Трампа і Стармера "перезавантажити відносини". Президент має погане передчуття щодо впливу війни в Ірані на мирні переговори.