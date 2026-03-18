Король Іспанії вперше визнав "насильство і зловживання" під час завоювання Мексики

Історичне питання негативно впливало на дипломатичні відносини між країнами в останні роки.

Іспанський король Феліпе VI у неформальному коментарі заявив про "насильство і зловживання", які супроводжували завоювання конкістадорами території сучасної Мексики у 16-ому столітті.

Як пише BBC, монарх розповів про "те, чим ми не можемо пишатися після оцінки на основі сучасних цінностей і критеріїв" під час відвідування виставки у мадридському Національному археологічному музеї, присвяченої жінкам з корінних народів Північної Америки.

У Мексиці заяву Феліпе сприйняли як перший вагомий крок на шляху до врегулювання дипломатичного конфлікту між країнами, який тягнеться з 2019 року.

Тодішній президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор вимагав від Іспанії вибачень за злочини, які вчиняли завойовники, знищуючи імперію ацтеків. У 2024 році наступниця Обрадора на посаді глави держави Клаудія Шейнбаум пішла на безпрецедетний крок, не запросивши короля Іспанії на інавгурацію через те, що заклики так і залишилися без відповіді.

Історичні слова короля, які спрямовані на аналіз колоніального минулого Іспанії, підтримали у соціалістичному уряді Педро Санчеза. Натомість іспанські праві сили засудили критику епохи конкістадорів, назвавши "божевіллям" перегляд історії 500-річної давнини.