Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Король Іспанії вперше визнав "насильство і зловживання" під час завоювання Мексики

Історичне питання негативно впливало на дипломатичні відносини між країнами в останні роки.

Король Іспанії Феліпе VI
Фото: EPA/UPG

Іспанський король Феліпе VI у неформальному коментарі заявив про "насильство і зловживання", які супроводжували завоювання конкістадорами території сучасної Мексики у 16-ому столітті.

Як пише BBC, монарх розповів про "те, чим ми не можемо пишатися після оцінки на основі сучасних цінностей і критеріїв" під час відвідування виставки у мадридському Національному археологічному музеї, присвяченої жінкам з корінних народів Північної Америки.

У Мексиці заяву Феліпе сприйняли як перший вагомий крок на шляху до врегулювання дипломатичного конфлікту між країнами, який тягнеться з 2019 року.

Тодішній президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор вимагав від Іспанії вибачень за злочини, які вчиняли завойовники, знищуючи імперію ацтеків. У 2024 році наступниця Обрадора на посаді глави держави Клаудія Шейнбаум пішла на безпрецедетний крок, не запросивши короля Іспанії на інавгурацію через те, що заклики так і залишилися без відповіді.

Історичні слова короля, які спрямовані на аналіз колоніального минулого Іспанії, підтримали у соціалістичному уряді Педро Санчеза. Натомість іспанські праві сили засудили критику епохи конкістадорів, назвавши "божевіллям" перегляд історії 500-річної давнини.

Читайте також
