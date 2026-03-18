Італія попередила про загрозу вибуху російського танкера у Середзменому морі

Судно зі зрідженим газом дрейфує після того, як було атаковане поблизу Мальти.

Італія разом з вісьмома іншими країнами ЄС звернулася до Єврокомісії з вимогою вжити заходів щодо російського танкера "Арктік Метагаз", який дрейфує поблизу її берегів без команди на борту та з пробоїною у корпусі.

Як пише BBC, судно з незаконного російського "тіньового флоту" на початку березня отримало пошкодження внаслідок атаки біля узбережжя Мальти. Ймовірно, це сталося внаслідок української спецоперації, хоча офіційно Київ не брав відповідальність за його ураження.

Тепер танкер перетворився на "екологічну бомбу": в італійському уряді попереджають, що він може будь-якої миті вибухнути, спричинивши у Середземному морі катастрофічне забруднення зрідженим газом та паливними матеріалами. Окрім Італії, на сполох б'є і Міжнародний фонд дикої природи, який попереджає про небезпеку шкоди для рідкісних видів морських тварин, що перебувають під захистом.