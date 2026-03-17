Трамп обурився, що союзники з НАТО не підтримали операцію США проти Ірану

«Ми більше не «потребуємо» і не бажаємо допомоги країн НАТО», - заявив американський президент.

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення тим, що союзники по НАТО не підтримали Штати у війні з Іраном.

Про це йдеться в дописі Трампа у його соцмережі Truth Social.

«Більшість наших «союзників» по НАТО поінформували Сполучені Штати, що вони не хочуть брати участь у нашій військовій операції проти терористичного режиму Ірану на Близькому Сході. І це попри те, що майже кожна країна рішуче погодилася з нашими діями і з тим, що Ірану жодним чином, у жодній формі чи вигляді не можна дозволити мати ядерну зброю», - написав Трамп.

Він додав, що «завжди вважав НАТО — де ми щороку витрачаємо сотні мільярдів доларів, захищаючи ці самі країни — дорогою з одностороннім рухом» і поскаржився, що партнери «нічого не зроблять для нас, зокрема у скрутний час».

«На щастя, ми знищили військову міць Ірану — їхнього флоту більше немає, їхньої авіації немає, їхньої ППО та радарів немає і, що, мабуть, найважливіше, їхні лідери практично на кожному рівні зникли, щоб ніколи більше не загрожувати нам, нашим союзникам на Близькому Сході чи світу! Через те, що ми здобули такий військовий успіх, ми більше не «потребуємо» і не бажаємо допомоги країн НАТО — ми ніколи її не потребували! Так само як і допомоги Японії, Австралії чи Південної Кореї», - підсумував Трамп у своєму дописі.

  • 16 березня стало відомо, що глава британського уряду Кір Стармер відкинув вимогу Трампа надіслати британські військові кораблі в Ормузьку протоку
  • Тим часом директор Національного антитерористичного центру США Джо Кент пішов у відставку на знак протесту проти війни з Іраном, заявивши, що Тегеран «не становить безпосередньої загрози для нашої країни», а США розпочали конфлікт «через тиск з боку Ізраїлю та його потужного американського лобі».
