Санчес: Іспанія цього року підтримає Україну на 1 млрд євро

Від початку повномасштабного вторгнення Іспанія надала Україні допомоги на 4 мільярдів євро.

Прем’єр-міністр Педро Санчес оголосив, що цього року військова підтримка України  про новий пакет військової допомоги для України обсягом 1 мільярд євро на 2026 рік. 

Про це він заявив під час спільного спілкування з медіа разом із Президентом України Володимиром Зеленським. Він сказав, що допомога включатиме спільне виробництво деяких матеріалів. 

"Не так давно Іспанія почала фінансувати роботу SAFE", – повідомив Санчес.

Обговорили список продукції, що буде виготовлятися за цією програмою, що передбачає позики від ЄС країнам-членам за оборонну підтримку України.  

Також будуть залізничні, медичні проєкти і проєкти забезпечення водою. Енергетичну підтримку країна вже надала. Також на 5 млн євро Іспанія допомогла з відбудовою і обладнанням шкіл.

Президент Володимир Зеленський повідомив про нові угоди з Іспанією, гуманітарну і дипломатичну взаємодію. Особливу увагу приділили протиповітряній обороні. Іспанія і раніше надавала підтримку ППО. Україна натомість готова допомагати військовим досвідом Іспанії.

