Індія надішле військові кораблі до Оманської затоки для супроводу своїх танкерів

Індія відправляє додаткові військові кораблі до Оманської затоки та Аравійського моря, щоб убезпечити прохід своїх суден, повідомляє Bloomberg.
Це пов’язано з очікуваннями, що Іран може дозволити більшій кількості своїх паливозаправників вийти з Ормузької протоки, повідомили джерела.
ВМС Індії розгортає більше 6 військових кораблів, зокрема логістичні судна, як запобіжний захід. Кораблі будуть розміщені на схід від Ормузької протоки і не заходитимуть у її води. Вони супроводжуватимуть судна до безпечніших вод у північній частині Аравійського моря.
Індія убезпечила прохід двох державних танкерів зі зрідженим нафтовим газом протягом останніх днів і веде переговори з Іраном щодо дозволу на прохід ще кількох паливозаправників.
- Ормузька протока фактично закрита з моменту початку авіаударів США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого, що спричинило гострий дефіцит газу в Індії, яка отримує близько 90% свого імпорту зрідженого нафтового газу з Близького Сходу.
- Нью-Делі не відповів безпосередньо на вимогу президента США Дональда Трампа, щоб інші країни надіслали лінкори до протоки, щоб допомогти суднам пройти через неї. Рандхір Джайсвал, речник Міністерства закордонних справ Індії, заявив журналістам на початку цього тижня, що це питання не обговорювалося зі США “у двосторонньому форматі”.