Індія надішле військові кораблі до Оманської затоки для супроводу своїх танкерів

Очікується, що Іран може дозволити більшій кількості своїх паливозаправників вийти з Ормузької протоки.

Індія відправляє додаткові військові кораблі до Оманської затоки та Аравійського моря, щоб убезпечити прохід своїх суден, повідомляє Bloomberg.

Це пов’язано з очікуваннями, що Іран може дозволити більшій кількості своїх паливозаправників вийти з Ормузької протоки, повідомили джерела.

ВМС Індії розгортає більше 6 військових кораблів, зокрема логістичні судна, як запобіжний захід. Кораблі будуть розміщені на схід від Ормузької протоки і не заходитимуть у її води. Вони супроводжуватимуть судна до безпечніших вод у північній частині Аравійського моря.

Індія убезпечила прохід двох державних танкерів зі зрідженим нафтовим газом протягом останніх днів і веде переговори з Іраном щодо дозволу на прохід ще кількох паливозаправників.