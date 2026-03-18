Росія ховає "тіньові танкери" в суднових реєстрах африканських країн

Росія дедалі частіше використовує африканські суднові реєстри для приховування «тіньового флоту» за чужою юрисдикцією.

Як йдеться в повідомленні, дослідники The Institute for Security Studies (ISS) виявили, що понад половина всіх зафіксованих випадків використання фальшивого прапора припадає саме на африканські країни.

83 судна заявляли реєстрацію на Коморах, а в Камеруні тоннаж реєстру зріс на 126% за рік — переважно через приплив танкерів, пов’язаних із російським «тіньовим флотом».

В африканських країнах слабший контроль, тому складніше встановити реального власника судна, перевірити страхове покриття чи відстежити маршрути. Ця дозволяє РФ довше приховувати перевезення від повноцінного міжнародного контролю.

"Ситуація показує: глобальна система морського контролю потребує вдосконалення, щоб закрити прогалини, які Росія використовує для обходу санкцій. Поки ці «слабкі місця» залишаються, кремль зберігатиме нафтові доходи, які йдуть на фінансування війни проти України", - заявили в ЦПД.