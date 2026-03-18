Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Росія ховає "тіньові танкери" в суднових реєстрах африканських країн

На африканські країни припадає половина зафіксованих випадків фальшивого прапора.

Росія ховає "тіньові танкери" в суднових реєстрах африканських країн
Тіньовий флот Росії
Фото: ЦПД

Росія дедалі частіше використовує африканські суднові реєстри для приховування «тіньового флоту» за чужою юрисдикцією.

Про це повідомляє ЦПД.

Як йдеться в повідомленні, дослідники The Institute for Security Studies (ISS) виявили, що понад половина всіх зафіксованих випадків використання фальшивого прапора припадає саме на африканські країни. 

83 судна заявляли реєстрацію на Коморах, а в Камеруні тоннаж реєстру зріс на 126% за рік — переважно через приплив  танкерів, пов’язаних із російським «тіньовим флотом».

В африканських країнах слабший контроль, тому складніше встановити реального власника судна, перевірити страхове покриття чи відстежити маршрути. Ця дозволяє РФ довше приховувати перевезення від повноцінного міжнародного контролю.

"Ситуація показує: глобальна система морського контролю потребує вдосконалення, щоб закрити прогалини, які Росія використовує для обходу санкцій. Поки ці «слабкі місця» залишаються, кремль зберігатиме нафтові доходи, які йдуть на фінансування війни проти України", - заявили в ЦПД.

  • Італія разом з вісьмома іншими країнами ЄС звернулася до Єврокомісії з вимогою вжити заходів щодо російського танкера "Арктік Метагаз", який дрейфує поблизу її берегів без команди на борту та з пробоїною у корпусі. Судно з незаконного російського "тіньового флоту" на початку березня отримало пошкодження внаслідок атаки біля узбережжя Мальти. Офіційно Київ не брав відповідальність за його ураження. 
﻿
