У Литві розглянуть заборону на в’їзд до країни для іноземних артистів, що після початку повномасштабної війни виступали в Росії, Білорусі або на окупованих територіях. Обмеження може діяти строком до п’яти років, пише LRT.

Відповідну поправку до Закону про правовий статус іноземців зареєстрував депутат-консерватор Вітаутас Кернагіс разом із групою парламентарів. Ініціативу також підтримав мер Вільнюс Валдас Бенкунскас.

За словами Кернагіса, геополітична ситуація вимагає чітких рішень у сфері національної безпеки. Він наголосив, що в офіційній стратегії безпеки Литви Росія та Білорусь визначені як держави, що становлять загрозу.

«Особи, які після початку кривавої війни свідомо обирають розважати суспільства цих агресорів, не повинні бути бажаними гостями в Литві», — заявив політик.

Згідно з проєктом, заборона стосуватиметься тих іноземців, які після 24 лютого 2022 року здійснювали культурну чи розважальну діяльність у країнах-агресорах або на окупованих ними територіях.

Водночас, за словами авторів ініціативи, нововведення має забезпечити державним органам чіткі правові механізми для швидкого реагування.

Мер Вільнюса Бенкунскас підкреслив, що навіть через кілька років після початку повномасштабної війни виникають випадки, коли до Литви намагаються потрапити особи, які демонструють лояльність до кремлівського режиму.

Він також згадав нещодавні резонансні випадки, пов’язані з виступами артистів, зокрема реперів Morgenshtern та Гіо Піка, які викликали суспільний резонанс і дискусії щодо необхідності жорсткішого контролю.

Ініціатори наголошують, що запропоновані зміни не вплинуть на розвиток бізнесу, адже обмеження застосовуватимуться виключно до осіб, діяльність яких пов’язана з державами, що загрожують національній безпеці Литви.