В Індії затримали шістьох українців - підозрюють у підготовці тероризму і навчанні повстанців

Шестеро громадян України та американський найманець Метью Вандайк опинилися в центрі гучного розслідування в Індії. Національне агентство розслідувань (NIA) затримало групу за підозрою в тероризмі та незаконному перетині кордону з М'янмою, пише видання Yle.

За версією слідства, українці, які мають досвід сучасної війни, разом із Вандайком нелегально потрапили до М'янми через індійський штат Мізорам. Там вони нібито навчали місцеві етнічні збройні угруповання тактиці ведення бойових дій за допомогою дронів. Індійська влада побоюється, що ці навички можуть використати повстанці вже на території самої Індії, оскільки радикальні групи по обидва боки кордону мають тісні зв'язки.

Окрім навчання бойовиків, затриманих підозрюють у контрабанді великої партії безпілотників з Європи до М'янми через індійську територію.16 березня суд Делі постановив залишити чоловіків під вартою на 11 днів для проведення допитів.

Як повідомляють індійські медіа, групі висунули серйозні обвинувачення у плануванні терористичних актів проти індійської держави. Якщо провину доведуть, затриманим загрожує максимальне покарання — довічне ув'язнення.