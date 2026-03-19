Росія розглядає можливість супроводу танкерів «тіньового флоту» озброєними патрулями

Таке рішення пов'язане з частими затриманнями танкерів «тіньового флоту» РФ країнами Європи та Сполученими Штатами Америки.

Росія розглядає можливість направити озброєні військові патрулі для захисту суден «тіньового флоту».

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на заяву Ніколая Патрушева, очільника Морської колегії РФ, колишнього директора ФСБ.

За словами російського чиновника, Москва може розгорнути «мобільні вогневі групи» для захисту танкерів під російським прапором, а також «спеціальні засоби оборони» на борту суден.

Танкери «тіньового флоту» раніше зазвичай плавали під прапорами третіх країн та використовували інші засоби обману, такі як відключення трекерів, щоб уникнути західних санкцій проти експорту російської нафти.

Однак, як зазначає FT, останнім часом дедалі більше з них ходять під прапором Росії. У березні 2026 року Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Росія планує збільшити кількість танкерів, які транспортують нафту під прапором РФ.

Таке рішення пов'язане з частими затриманнями танкерів «тіньового флоту» РФ країнами Європи та Сполученими Штатами Америки.

7 січня 2026 року США затримали нафтовий танкер Bella 1 після більш ніж двотижневого переслідування в Атлантиці. Того ж дня Берегова охорона США затримала ще один танкер.

9 січня 2026 року Берегова охорона США третій танкер «тіньового флоту» РФ. Судно Olina раніше мало назву Minerva M, і перебуває під санкціями США за участь у транспортуванні російської нафти.

21 січня військові США затримали танкер Sagitta, який порушив становлений президентом Трампом карантин для суден, що перебувають під санкціями в Карибському басейні. За даними порталу War&Sanctions танкер Sagitta транспортував російську нафту в обхід санкцій.

22 січня 2026 року ВМС Франції затримали танкер Grinch, який перебуває під міжнародними санкціями і ходить під чужим прапором. Після сплати штрафу розмірі три мільйони євро та вартості стоянки у французькому порту впродовж трьох тижнів його відпустили.

9 лютого 2026 року американські військові перехопили в Індійському океані нафтовий танкер Aquila II, який намагався уникнути контролю. Aquila II, зареєстрований під прапором Панами, входить до «тіньового флоту» Росії та використовується для експорту підсанкційної російської та венесуельської нафти.

1 березня 2026 року Бельгія затримала танкер «тіньового флоту» Ethera під прапором Гвінеї.

13 березня 2026 року берегова охорона Швеції взяла під контроль танкер Sea Owl у шведських водах Балтійського моря. Судно ходило під прапором Коморських островів, однак Швеція підозрює, що судно використовувало фальшивий прапор.

Танкери «тіньового флоту» також нерідко ставали об’єктами атаки.

29 листопада 2025 року безекіпажні катери Sea Baby атакували два танкери «тіньового флоту», Kairos та Virat, що йшли під прапором Гамбії. Обидва судна перебували під санкціями США, ЄС та Великої Британії. На момент атак жодне з суден не перевозило вантаж.

2 грудня 2025 року турецька компанія Besiktas Shipping заявила, що «припиняє всі судноплавні операції, що стосуються російських інтересів», після того, як одне з її суден, Mersin, було пошкоджене чотирма вибухами минулого тижня поблизу Дакара.

2 грудня 2025 року танкер «Мідволга 2» був атакрований безпілотником. Міністерство закордонних справ заявило, що Україна «не має жодного стосунку до цього інциденту», і звинуватило Росію в його інсценуванні.

10 грудня 2025 року дрони Sea Baby атакували танкер «Дашан» у Чорному морі, коли той прямував до Новоросійська з вимкненими транспондерами.

18 грудня 2025 року Україна здійснила атаку на танкер «тіньового флоту» Qendil під прапором Омана в Середземному морі.

8 січня 2026 року дрон атакував російський нафтовий танкер «тіньового флоту» «Ельбус» біля узбережжя Туреччини.

1 березня 2026 року поблизу півострова Мусандам в Омані внаслідок ураження загорівся нафтовий танкер Skylight під прапором Палау, що перебуває під санкціями США.

3 березня 2026 року танкер для перевезення зрідженого природного газу MT Arctic Metagaz під російським прапором загорівся у Середземному морі. Судно перебуває під санкціями США та Великої Британії.

13 березня 2026 року США на місяць призупинили дію санкцій проти російських енергоносіїв, які транспортуються морем на тлі нафтової кризи, спричиненої війною проти Ірану.

Україна запровадила санкції проти 225 капітанів суден російського «тіньового флоту».