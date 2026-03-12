СЗРУ: Росія збільшить кількість танкерів, які перевозять нафту під прапором РФ

Це може свідчити про взаємодію Росії з Іраном.

Росія планує збільшити кількість танкерів, які транспортують нафту під прапором РФ.

Про це повідомляє СЗРУ.

Таке рішення пов'язане з частими затриманнями танкерів «тіньового флоту» РФ країнами Європи та Сполученими Штатами Америки.

Як повідомляє розвідка, це може свідчити про взаємодію Росії з Іраном в контексті координації безпечного проходу суднами «тіньового флоту» зони військового конфлікту на Близькому Сході.

«Російський морський реєстр судноплавства» найближчим часом планує провести ідентифікацію та огляд близько 80 танкерів з метою їх перереєстрації.

Розподіл танкерів РФ за країнами реєстрації судновласників : Сейшельські острови – 35 суден, Китай – 23 судна, Азербайджан – 13 суден та Самоа – 8 суден. Крім того, є танкери, що належать судновласникам з реєстрацієюу В’єтнамі, Індії, ОАЕ та на Маршалових островах.

"Збільшення тіньового флоту під російським прапором автоматично полегшує Росії завдання впровадити на них агентуру спецслужб РФ задля подальшого здійснення розвідувально-диверсійної діяльності проти країн Заходу. Особливої актуальності це набуває в Балтійському регіоні, через який забезпечується понад 40% морського експорту російської нафти", - йдеться у звіті СЗРУ.