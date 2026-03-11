Карасевич: МЗС пропонує значно збільшити кількість виборчих дільниць за кордоном

Нинішніх 104 виборчих дільниць при українських дипломатичних установах за кордоном недостатньо для участі мільйонів українців у перших повоєнних виборах.

МЗС пропонує значно збільшити кількість виборчих дільниць за кордоном. Про це заявив державний секретар МЗС України Олександр Карасевич під час засідання робочої групи з підготовки пропозицій щодо виборів в особливий або повоєнний період.

Карасевич зазначив, що учасники підгрупи мають спільне бачення щодо необхідності суттєвого розширення виборчої інфраструктури за кордоном.

«При закордонних дипломатичних установах на постійній основі утворені 104 виборчі дільниці. Ми розуміємо, що ця кількість об’єктивно недостатня для забезпечення участі у перших повоєнних виборах мільйонів наших громадян, які перебувають за кордоном», — сказав він.

За словами держсекретаря МЗС, пропонується створювати додаткові виборчі дільниці за рішенням Центральної виборчої комісії на підставі подання Міністерства закордонних справ.

«Є спільне бачення, що необхідно розширювати мережу виборчих дільниць шляхом утворення додаткових», — зазначив Карасевич.

Він також повідомив, що в окремих випадках для організації голосування можуть використовувати тимчасові споруди.

«Проєктом пропонується передбачити можливість ухвалення рішень керівниками дипломатичних установ щодо залучення тимчасових споруд для роботи виборчих комісій», — сказав держсекретар МЗС.

Окремою проблемою він назвав нестачу виборчих скриньок навіть на вже існуючих дільницях.

«Навіть на існуючих 104 закордонних виборчих дільницях у нас уже немає достатньої кількості виборчих скриньок», — зазначив Карасевич.

Тому законопроєкт передбачає можливість використовувати скриньки, які надаватимуть іноземні держави, за умови їх опечатування відповідно до вимог українського законодавства.

Карасевич також повідомив, що для прогнозування кількості виборців планується запровадити попередню реєстрацію громадян.

«Виборці зможуть з власної ініціативи зареєструватися для голосування за межами України», — пояснив він.

За словами держсекретаря МЗС, це допоможе визначити, де саме потрібно створювати додаткові дільниці та як формувати виборчі комісії.

Водночас Карасевич наголосив на ризиках втручання у виборчий процес.

«Ми розуміємо, що вибори як в Україні, так і за кордоном стануть об’єктом зовнішнього втручання», — сказав він, додавши, що особливу увагу приділятимуть безпеці виборчих дільниць, логістиці та кіберзахисту.

Також, за його словами, під час обговорення було підтримано позицію, що вибори неможливо організувати на території Росії та Білорусі.

«На території Російської Федерації та Республіки Білорусь державні вибори не можуть бути організовані і не можуть бути проведені», — наголосив держсекретар МЗС.

Водночас серед пропозицій, які ще потребують додаткового обговорення, — можливість проведення голосування за кордоном протягом кількох днів, щоб дати змогу більшій кількості українців взяти участь у виборах.