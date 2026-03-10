Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
США визнали Афганістан державою-спонсором незаконних затримань

Раніше Сполучені Штати надали аналогічний статус Ірану – за день до початку військових операцій проти цієї країни.

Фото: medium.com

Адміністрація президента США Дональда Трампа у понеділок оголосила Афганістан державою-спонсором незаконних затримань, намагаючись таким чином стримати рух Талібан від викрадення американських громадян.

Про це пише CNN.

Афганістан став другою країною, якій надали такий статус. Раніше Сполучені Штати надали аналогічний статус Ірану – за день до початку військових операцій проти цієї країни.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що таліби продовжують використовувати терористичні методи, викрадаючи людей для отримання викупу або політичних поступок.

«Талібан і далі застосовує терористичну тактику, викрадаючи людей заради викупу або для тиску на політичні рішення», – зазначив Рубіо, додавши, що такі практики мають припинитися.

За його словами, американцям небезпечно подорожувати до Афганістану, оскільки таліби несправедливо утримують під вартою громадян США та інших іноземців.

Рубіо закликав рух Талібан негайно звільнити Денніса Койла, Махмуда Хабібі та всіх інших американців, які, за словами США, незаконно утримуються в Афганістані, і назавжди припинити практику так званої «заручницької дипломатії».

Махмуд Хабібі був затриманий у серпні 2022 року, однак таліби офіційно ніколи не визнавали, що тримають його під вартою. Державний департамент США пропонує до 5 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе встановити його місцеперебування та забезпечити безпечне повернення.

Інший американець, Денніс Койл, був затриманий у січні 2025 року. За словами його родини, йому не висунули жодних обвинувачень, а сам він утримується в одиночній камері.

Надання Афганістану такого статусу створює можливість для запровадження додаткових обмежень на поїздки для громадян США.

Подібні обмеження вже діють щодо Північної Кореї: американці не можуть подорожувати туди за стандартними паспортами США без спеціального дозволу Державного департаменту.

Водночас минулого року з Афганістану було звільнено кількох американців.

